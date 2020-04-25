65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Dünyayı etkisi altına alan kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de de 65 yaş üstü vatandaşları salgından korumak için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hükümet, 65 yaş üstü kişilerin hafta sonu maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı çıkabileceğini duyurdu. Peki,65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl ve nereden alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NASIL ALINIR?

AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.

Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

MEYDANLARA KONTROL

Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

HAZİRANIN İKİNCİ YARISI

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye’nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı’nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, “Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?



İçişleri Bakanlığı tarafından, 21 Mart günü yayımlanan genelge ile 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

