65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl alınır? 65 yaş dışarı çıkma izni olacak mı? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşları korumak amacıyla sokağa çıkma yasağı yürürlüğe konuldu. Hükümet hafta sonu maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı çıkabileceğini duyurdu. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NASIL ALINIR?

AK Parti MYK toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü nüfusa getirilen sokağa çıkma yasağında esnetmeye gidilmesi gündeme getirildi. Bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamayan bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları “şartlı” izin verilmesi alternatifi görüşüldü.

Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.

65 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ OLACAK MI?

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojileri olumsuz etkilendi, hareketsizlik bazı yan etkilere neden oldu. Buna çare olması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara 3 saatlik dışarı çıkış hakkı tanınması bekleniyor.