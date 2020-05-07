65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Başkan Erdoğan açıkladı…

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasının belirli saatlerde esnetileceğini belirtti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtı ise merak edilmeye başladı. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Korona virüsü salgını normalleşme sürecine yönelik planlamaları kamuoyuna aktaran Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" dedi.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma iznine yönelik ise güncellenen genelgede şu ifadelere yer verildi;



"81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek."



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yayınlanan genelgeye göre;

65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.