65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı sona mı eriyor? 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı sona mı eriyor?sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgında Türkiye'de bazı tedbirler alındı. Buna göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kamuoyunda oluşan talepler doğrultusunda 7.5 milyon kişi için hafta sonları dışarı çıkma izni verilmesi gündeme gelmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlardan biri olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bugün yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından belli olacak. 7.5 milyon kişi için sokağa çıkma yasağında esneme formülleri konuşulacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.