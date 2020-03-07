6 kıta virüs karantinasında

6 kıta, 94 ülke ve 100 bini aşkın vakayla dünya Kovid-19’un pençesinde. Son verilere göre 3 bin 400’den fazla insanın canını alan korona virüs salgınında ilk 1 yıla özel yapılan çalışma tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ilk yılda 15 milyon can kaybının en iyi senaryo olduğunu, en kötü senaryoda ise ölü sayısının 68 milyona ulaşabileceğini söyledi.

ORTA AVRUPA’YI SARDI



Slovakya ve Sırbistan ilk vakayı açıkladı. Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, söz konusu kişinin Macaristan’dan geldiğini söyledi. Slovenya’da virüs tespit edilen kişi sayısı 6’ya, Hırvatistan’da 11’e çıktı. Afrika kıtasında da Kamerun’da ilk vaka tespit edildi. Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da virüs vakaları görüldü.

TAHRAN’IN YÜZDE 40’I HASTALIĞI KAPABİLİR



İran’da son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124’e, vaka sayısı 4 bin 747’ye yükseldi. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Merkezi, Kazvin, Elburz ve İsfahan’da rastlandı. 15 bin 981 kişi hastanede tedavi altında tutulurken, 913 kişi ise taburcu oldu. İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, “Virüs aynı anda 4 kişiye bulaşabiliyor. 20 Mart’a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40’ının koronaya yakalanacağını tahmin ediyorum” dedi. Uzmanlar ise virüsün İran’da hızla yayılmasında yönetimin ihmalleri olduğunu söyledi. İRAM Başkan Vekili Hakkı Uygur “Kum’u karantina altına almamaları büyük sorumsuzluk” dedi.

LÜKS GEMİYE HAVADAN TEST KİTİ



ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan ‘Grand Princess’ adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan bir kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcularla 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine virüs test kitleri havadan bırakıldı. Geminin sahibi olan firma yolcuların test sonuçları çıkana kadar karaya çıkmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. ABD Senatosu virüsle savaşmak için 8,3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.

İZOLASYONLU SEDYE TEDBİREN KULLANILIYOR



Sosyal medyada “İstanbul’da koronavirüs görüldü” notuyla paylaşılan “izolasyonlu sedye” görüntülerinin Sakarya’da çekildiği ve asılsız olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüntüdeki kişinin umre dönüşü şüphe üzerine hastaneye götürüldüğü ve testleri negatif çıkınca taburcu edildiğini açıkladı. Yetkililer, bu kişinin izolasyonlu sedyeyle taşınmasının önlem amaçlı olduğunu vurguladı.

KOVİD-19’DAN ÖLEN İLK TÜRK FRANSA’DA



Şimdiye kadar 613 vaka, 9 ölüm yaşayan Fransa’da 66 yaşındaki diyabet hastası Halil Bıçkı adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Bıçkı’nın cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mersin Mut’lu olan Bıçkı’nın 3 oğluyla eşinin hâlâ karantina altında olduğu belirtildi. Mut’ta hastane ve okul yapımlarına yardımcı olduğu öğrenilen Bıçkı’nın cenazesinin aileye verilmediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı.

KABE BOMBOŞ



Koronavirüsün görüldüğü Suudi Arabistan’da, Kabe’de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında Kabe, tavafa kapatıldı. 5 kişide virüs tespit edildiğini duyuran Suudi Arabistan kısa süre önce Mekke ve Medine’ye giriş çıkışları yasaklamıştı. Öte yandan Suudi Arabistan, vatandaşlarına İran’a gitmemeleri çağrısı yaptı.

YENİ DOĞAN BEBEKTE TESTLER POZİTİF



İTALYA: İtalya’da bir günde 49 kişi daha öldü. Toplam ölüm sayısı 197’ye, vaka ise 4 bin 636’ya çıktı. Brescia’da yeni doğan bebekte yapılan virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Okullar, üniversiteler ve müzeler kapatıldı.

HOLLANDA: Hollanda’da, virüs nedeniyle 86 yaşındaki erkek hayatını kaybetti.

VATİKAN: Vatikan’da sağlık hizmetlerinde çalışan kişinin virüs kaptığını açıklandı.

İNGİLTERE: İngiltere Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede test edilen kişilerin 116’sında virüs tespit edildi.

BULGARİSTAN: Bulgaristan’da grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversiteler 11 Mart’a kadar tatil edildi.

ALMANYA: Son 24 saatte 32 kişide daha virüs tepti edildi, ülkede vaka sayısı 670’e çıktı. Lufthansa, mart ayı içerisindeki 7 bin 100 uçuşunu iptal etti.

ABD: Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e, vaka sayısı ise 259’a çıktı. Peru’da ilk virüs vakası açıklandı.

ÇİN: Çin’de 80 bin 576, Hong Kong’da 105 ve Makau’da 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi. Çin’de ölenlerin sayısı 3042’ye çıktı.

BELÇİKA: Belçika’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı bir günde 50’den 109’a yükseldi. Hastaların çoğunun yakın zamanda İtalya’yı ziyaret ettiği belirtildi.

ENDONEZYA: Ülkede vaka sayısı 4’e çıktı. Nijerya’da ise bir Fransız, bir İngiliz ve bir Çinli karantinada.

AVUSTRALYA: 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 51 olan vaka sayısı 63’e çıktı. Yeni Zelanda’da da ise vaka sayısı 4’e yükseldi.

JAPONYA: Japonya genelindeki koronavirüsü vaka sayısının 1116’ya ulaştı, 60’ının durumu ağır.

KANADA: Canada West Üniversitesi’nde eğitim gören bir öğrencinin, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu okul eğitime 3 gün ara verdi.