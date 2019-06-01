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01 Haziran 2019 Cumartesi 23:57 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:57

6 gündür kayıp liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

6 gündür kayıp liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Hakkari'de 6 gündür haber alınamayan lise öğrencisi Sercan Özatak'ın (18), kent merkezindeki Katramas Deresi'nde cesedi bulundu.

Hakkari'de, 27 Mayıs günü okula gideceğini söyleyip evden çıkan Sümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Sercan Özatak, geri gelmeyince ailesi meraklanarak durumu polise bildirdi. Ekipler Özatak'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 6 gündür devam ederken, Özatak'ın cansız bedeni bugün mahalleli tarafından Biçer Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nde bulundu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonda  AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla cesedi sudan çıkarttı. Özatak'ın ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. 

Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özatak'ın ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "27 Mayıs'tan beri kayıp olan kızımız Sercan Özatak´ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Olay cinayet mi, intihar mı? Bunlar yapılacak otopsinin ardından netleşecek" diye konuştu.

(DHA)

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