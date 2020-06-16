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  3. 56 ilde dev operasyon: 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
16 Haziran 2020 Salı 07:12 | Son Güncelleme:

56 ilde dev operasyon: 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon: 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının

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