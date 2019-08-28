54 şehit-gazi yakını işlerine iade edildi

Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Burada şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: “Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız.”