54 şehit-gazi yakını işlerine iade edildi
Diyarbakır’da HDP’li belediye döneminde işten çıkarılan 54 şehit ve gazi yakını, belediyedeki işlerine geri alındı.
Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Burada şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: “Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız.”