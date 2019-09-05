51 No'lu DVD'ye 34 yıl istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Ergenekon” davası kapsamında avukat Levent Göktaş’ın bürosunda hukuka aykırı arama yaptığı, tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği gerekçesiyle 8 eski savcı ve hakim hakkında 9 yıldan 34 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, avukat Levent Göktaş “müşteki”, eski hakim ve savcılar Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken, Sedat Sami Haşıloğlu ve Zekeriya Öz “şüpheli” olarak yer aldı.

FETÖ’ye hizmet ettiLER

İddianamede “Şüphelilerin, mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuk ihlalleri yaparak FETÖ’nün nihai amacına ulaşması doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilerek şu tespitlerde bulunuldu: “Avukatlık ofisinde yapılan aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 no’lu DVD incelenememiş, dokümanlara ulaşılamamıştır. Şüpheli eski savcı Ercan Şafak’ın istemiyle, Göktaş DVD esas alınarak haksız yere tutuklanmış, içeriğe müdahale edilebilecek kopyası ise bilirkişiye teslim edilmiştir. Şüpheli Zekeriya Öz ve Ercan Şafak FETÖ ile irtibatı nedeniyle Ergenekon soruşturmasında makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde Göktaş’ın yakalanması ve avukatlık

bürosunun aranması için talepte bulunmuştur.”