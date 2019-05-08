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506 öğrenciyi taşıyan iki Türk gemisi Bulgaristan'da

506 öğrenciyi taşıyan iki Türk gemisi Bulgaristan'da

Milli Savunma Üniversitesi'nden 506 öğrenciyi taşıyan iki Türk gemisi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'na demir attı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Askeri Ataşeliğinden edinilen bilgiye göre, Deniz Albay Erol Küçük komutasındaki savaş gemisi TCG Osmangazi (NL-125) ile okul gemisi TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) dün, Bulgaristan'ın Varna Limanı'na geldi. Milli Savunma Üniversitesinden 506 öğrencinin bulunduğu gemilerin, 10 Mayıs'a kadar Varna'da kalacağı kaydedildi.

Öğrencilerin, gemi ve deniz şartlarına alışkanlık kazanmaları, mesleki bilgilerini sahada pekiştirmeleri, yurt içi ve yurt dışı liman ziyaretleri ile bilgi ve görgülerini arttırmaları, temsil yeteneklerini geliştirmelerinin hedeflendiği aktarıldı. Gemicilik, seyir, taktik manevralar, makine, yangın ve savunma eğitimleri verilecek öğrencilerin, ayrıca Varna bölgesindeki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret edecekleri belirtildi. Öğrencilerin 25 Mayıs'a kadar Romanya’nın Köstence ve Türkiye’nin Samsun ile Çanakkale limanlarını da ziyaret edecekleri bildirildi.

(AA)

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