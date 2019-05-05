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  3. Son dakika haberi: 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Son dakika haberi: 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Son dakika haberi: 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Hakkari' nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şuana kadar 5 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi

Hakkari' nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şuana kadar 5 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi

Azez ve Hakkari'de öldürülen teröristlerin sayısı 33'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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