15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

SOYLU: TURGUT ABİ SEN BİZİM KAHRAMANIMIZSIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Gazisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı tebrik etti.

Soylu, "15 Temmuz için, FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim." diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" dedi.

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