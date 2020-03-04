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  3. 5 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

5 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

5 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son Dakika Haberleri.. İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu'na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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