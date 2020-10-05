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05 Ekim 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:

5 bin Mısırlı daha Türkçe öğreniyor

5 bin Mısırlı daha Türkçe öğreniyor
- OSMAN NURİ CERİT

Darbeci Sisi yönetimine rağmen, yurtdışında Türkçeye en fazla ilgili gösteren ülkelerden biri Mısır oldu.

Her yıl binlerce Mısırlıya Türkçe öğreterek iki ülke arasındaki kültürel bağları kuvvetlendirmeye çalışan Yunus Emre Enstitüsü’nün bu yılki eğitimlerine 5 bin Mısırlı katıldı. Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nün çevrimiçi Türkçe kurslarında bu dönem 3 bine yakın Mısırlıya Türkçe eğitimi verilmeye başlandı “Türkçe Öğretim Portalı” ile de toplamda 5 bine yakın Mısırlı Türkçe öğrenmeye devam ediyor.

BÜYÜK TALEP VAR

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş “Türkçe kurslarımızla talebi karşılamaya ve yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Mısır’da 2010 yılından bu yana ektiğimiz tohumların yeşerdiğini gördük, bu bizim için bir başarı” diye konuştu.

SALGIN DÖNEMİNDE İYİ BİR FIRSAT OLDU

Enstitünün çevrimiçi kurslarına katılan kursiyerlerden Dalya Hamdi, “Boş zamanımı faydalı şekilde değerlendirmek için iyi bir fırsat oldu” dedi. Türkoloji mezunu olan Omniya Mamdouh ise, “Üniversitede öğrenciyken tek hayalim Türkiye’ye gitmekti” dedi. 

<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

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