5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Kurulu'nda, partiye geçen 5 Belediye Başkanı'nı açıkladı.
5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurnbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen Belediye Başkanlarını isim isim açıkladı.
İşte o Başkanlar:
Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan
Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen
Siirt Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız