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5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!

5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Kurulu'nda, partiye geçen 5 Belediye Başkanı'nı açıkladı.

5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurnbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen Belediye Başkanlarını isim isim açıkladı. 

İşte o Başkanlar: 

Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin

Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen 

Siirt Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün

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