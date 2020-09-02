5 ay sonra yoğun bakımdan çıkabildi

Mustafa Sümek'in 5 aydır hastanede olduğunu kaydeden eşi Müşerref Sümek şunları anlattı: “Eşim 5 aydır burada. Doktorlarımız çok ilgilendiler hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi. Herkes kendine çok dikkat etsin. Eşim duyarsızca davrandı, sonucunu gördü. Bu hastalığın kimde olduğunu bilmiyoruz, onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor.”