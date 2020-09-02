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  3. 5 ay sonra yoğun bakımdan çıkabildi
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:53 | Son Güncelleme:

5 ay sonra yoğun bakımdan çıkabildi

5 ay sonra yoğun bakımdan çıkabildi

Nisanda öksürük şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvuran kronik astım hastası (47) 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Sümek'in  5 aydır hastanede olduğunu kaydeden eşi Müşerref Sümek şunları anlattı: “Eşim 5 aydır burada. Doktorlarımız çok ilgilendiler hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi. Herkes kendine çok dikkat etsin. Eşim duyarsızca davrandı, sonucunu gördü. Bu hastalığın kimde olduğunu bilmiyoruz, onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor.” 

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