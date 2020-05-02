5 asırlık tecrübeyle mücadele ediyorlar

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi süreci aşamalarına ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

1550’DE İNŞA EDİLDİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi, 2. Selim’in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden “Haseki Darüşşifası”, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Kovid-19 pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85’e yakını Kovid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, geri kalan bölümlerde ise beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, nöroloji, cildiye ve kadın doğum gibi branşlarda hizmet veriliyor.

MALZEME EKSİĞİ YOK

SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, 66-67 bin civarında vatandaşın Kovid-19 olduğundan şüphelenip hastanelerine başvurduğunu 2 bin 700 vakanın yatarak tedavi olduğunu söyledi. Sönmez, “130’un üzerindeki çalışanımız Kovid-19’a yakalandı. Bunlardan 40 civarındaki meslektaşımız iyileşerek göreve döndü. Maalesef bir sağlık çalışanımızı bu aşamada kaybettik” diye konuştu.