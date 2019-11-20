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  3. 48 savaş gemisi, 4700 asker... Türkiye'den gövde gösterisi

48 savaş gemisi, 4700 asker... Türkiye'den gövde gösterisi

48 savaş gemisi, 4700 asker... Türkiye'den gövde gösterisi

15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personelin katılımıyla 9 Kasım 2019 tarihinde başlayan Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı.

Askerî unsurlara ilave olarak sivil kamu, kurum ve kuruluşları ile müşterek eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılayı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi de tatbikata katıldı. 

Doğu Akdeniz’deki tatbikat süresince; ileri manevra talimleri, helikopterden gemiye dikey iniş, asimetrik tehdit altında liman çıkışı, taranmış kanalda seyir, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma atışları, karantina, dalış kazası, su üstü harbi, kaza-kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı personeli kurtarma, deprem tatbikatı ve kara bombardıman atışları gibi birçok faaliyet icra edildi.

Tatbikatın tamamlanmasıyla gemilerin ana limanlarına intikali esnasında uğurlama geçişi icra edildi. Tatbikata katılan gemilerin personelinin iştiraki ile Aksaz’da tatbikat sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


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