468'inci günde aile sayısı 178'e yükseldi... 'HDP ağabeyimi bize geri versin'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz’in eyleme katılmasıyla 468’inci gününde 178’e yükseldi. Tuncer’in kardeşi Adem Cengiz, “HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz.