  • $7,8327
  • 9,4937
  • 462.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Güncel
  • 468'inci günde aile sayısı 178'e yükseldi... 'HDP ağabeyimi bize geri versin'
11 Aralık 2020 Cuma 22:47 | Son Güncelleme:

468'inci günde aile sayısı 178'e yükseldi... 'HDP ağabeyimi bize geri versin'

468'inci günde aile sayısı 178'e yükseldi... 'HDP ağabeyimi bize geri versin'

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 468'inci gününde 178'e yükseldi.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz’in eyleme katılmasıyla 468’inci gününde 178’e yükseldi. Tuncer’in kardeşi Adem Cengiz, “HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz.  

<p>Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından 'Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan te

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evcil olarak satın alınabilen yılan türleri

Iğdır'da kırsal alanda yaralı kara akbaba bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.