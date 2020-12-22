46 yıldır beklenen an... Kıbrıs Barış Harekatı'nda katledilen 14 Kıbrıslı Türk mezar taşlarına kavuşuyor

Kıbrıslı Rumların faşist ve katliamcı örgütü EOKA-B’cilerin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurduğu 14 Kıbrıslı Türk şehit, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda gerçek mezar taşlarına kavuşuyor.

DHA'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rum faşist örgütü EOKA-B'ciler tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 14'ü daha 46 yıl sonra gerçek mezarlarına kavuşuyor.

Rumların katliamcı örgütü EOKA-B, 14 Ağustos 1974’ü gösterdiğinde Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türkü katletti. Muratağa ve Sandallar köylüleri aynı toplu mezara gömüldü.

Bugüne kadar Muratağa’daki katliam çukurundan Ekim 2015 ile Şubat 2016’ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla toplu mezardan 89 Kıbrıslı Türk'ün kalıntılarına ulaşıldı.

KATLEDİLEN 14 KIBRISLI TÜRKÜN KİMLİKLERİ

Kıbrıslı Rumların faşist ve katliamcı örgütü EOKA-B’cilerin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurulan 14 Kıbrıslı Türk şehidin kimlikleri, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda açıklandı. EOKA-B tarafından vahşice katledilen en küçük çocuğun 4 aylık Hayriye Arif olduğu belirtildi.

Henüz altı aylık bir bebekken EOKA-B’ciler tarafından katledilen Zehra Bayram da defnedilecekler arasında bulunuyor. 3 yaşındaki Mustafa Bayram, 6 yaşındaki Ayşe Bayram, 6 veya 7 yaşlarındaki Yüksel Arif, 9 yaşındaki Eren Bayram, 9-10 yaşlarındaki Göksel Arif, 10 yaşındaki Aziz Fikri, 10 yaşındaki Sevgi Hasan, 10-11 yaşlarındaki Havva Süleyman, 11 yaşındaki Halil Bayram, 12 yaşındaki Aliye Süleyman ve 15 yaşındaki Ayşe Hasan faşist Rumlar tarafından vahşice katledilenler arasında yer aldı.

KATLİAMIN CANLI TANIĞI ANLATTI

Muratağa-Sandallar’daki katliamında 40 yakını katledilen ve Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, yaşananları anlattı. “Ailemden annem, babaannem, altı kardeşim, halam ve yedi çocuğu şehit oldu" diyen Aşır, "Diğer yeğenlerimle birlikte toplamda sadece benim 40 yakınımı şehit verdik.” ifadelerini kullandı. “Muratağa ve Sandallar katliam çukurunda 89 şehidimiz çıkmıştı.” diyen Aşır, o vahşet dolu anlara ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Atlılar köyünde de katledilen 37 kişi ile birlikte 126 kişi şehit edildi. Ancak Muratağa, Sandallar şehitliği açıldı ve kimliklendirme yapıldı. Orada 89 şehidimiz vardı. 58 tanesini geçtiğimiz yıllarda defnettik. Şu anda 14 kişi daha kimliklendirildi. Onları da kısmetse 26 Aralık’ta son istirahat yerlerine defneceğiz ve 17 şehidimizinin daha kimliklendirmesini bekleyeceğiz. En kısa zamanda inşallah onlara karşı da son görevlerimizi yapacağız.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bu konuda teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları çalışmaların sonucunda bizlere ailelerimizi teslim ettiler. Bugün başuçlarında durup dua edeceğimiz birer mezarları var. Resmi törenle 26 Aralık’ta defnedilecek şehitlerin hepsinin çocuk olduğunu vurgulayan Ahmet Aşır, “Atlılarla birlikte 126 şehidimizin tümü çocuk, kadın ve yaşlıydı. Tabi onların yatacakları kabirleri olacaklarında dolayı mutluyuz. Fakat acılarını çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz.

Onların nasıl ve ne uğurda şehit edildiklerini gelecek nesillere anlatmak için çaba harcıyoruz. Rahat uyumaları için Türk bayraklarını dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

“ANAVATANSIZ KIBRIS TÜRKÜ OLMAZ”

Açıklamalarının sonunda gençlere de nasihatlerde bulunan Ahmet Aşır, “Gençlerimize şunu söylemek istiyorum; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulana kadar toplumumuz çok ağır bedeller ödedi. Devletimizi kurmak kolay olmadı. Geçmiş tarihimizi öğrenmelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalarını ve Anavatanımız Türkiye olmadan bizlerin olmayacağını bilmeleri lazım. Gençlerimiz Anavatan’ımız olmadan Ada üzerinde Kıbrıs Türkünün var olamayacağını bilmeli” diye konuştu.

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEKLER

DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7'si kız, 7'si erkek 14 çocuk, 26 Aralık Cumartesi günü sabah saat 10.00’da düzenlenecek askeri törenle, Muratağa - Sandallar Şehitliği’nde toprağa verilecek. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması bekleniyor.

MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR'DAKİ KATLİAM

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü. Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.