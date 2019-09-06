4.3 milyon öğrencinin uyum eğitimi heyecanı

YELDA GÖKDAĞ

2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu ve birinci sınıf ile orta ve liseye bu yıl başlayacak toplam 4 milyon 300 bin öğrenci için dün uyum eğitimi başladı. Aileleriyle birlikte okullara gelen minik öğrenciler oldukça heyecanlıydı. Daha önceki yıllarda bir hafta önceden başlatılan uyum programı, bu sene 2 gün olarak planlandı.

Süreç tüm yıla yayılacak

Uygulama ‘öğrenmeye uyum’ şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayılacak. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da bir kılavuz hazırladı. Okulun yaşamın bir parçası olduğu vurgulanan kılavuzda, bu sürece öğretmenlerin yanı sıra, yönetici ve ailelerin de aktif katılması istendi. Çalışmalar kapsamında öğrencilere, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.

3 gün sonra dersbaşı

9 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenciyle 1 milyon öğretmen dersbaşı yapacak. 600 bin çocuk anaokuluna, 1.2 milyon çocuk da ilkokula başlayacak.

MiNiKLER oynayarak öğreniyor

Uyum dersleri çerçevesinde birinci sınıf öğrencileri için eğlenceli oyunlar gerçekleştiriliyor. Velilerin dahil olduğu “Annem Babam Çocuk Olmuş” etkinliği düzenleniyor. Liseliler için de “Ne yapacağımı biliyorum” etkinlikleri planlandı.