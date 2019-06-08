43 ilin bağlantı noktası 'kilit'

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, büyük şehirlere geri dönmek için dün itibariyle yollara akın etmeye başladı. Emniyet verilerine göre, bayram dolayısıyla yaklaşık günlük 80 bin ila 100 bin arasında aracın geçtiği ‘kilit kavşak’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Gün boyunca araç yoğunluğu yaşanmazken dün saat 16.00 itibarıyla Kırıkkale-Ankara ile Kayseri-Kırıkkale karayolundaki araç yoğunluğu yeniden başladı.

TEM yolunda dönüş başladı

Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM Düzce mevikii İstanbul yönüne doğru trafik durma noktasına yaklaştı.

Hafta sonu yoğun trafiğe takılmak isteyenler Kuzey Ege'de Çanakkale ve Bursa hatlarında yoğunluğa neden oluyor.

2 kilometrelik feribot kuyruğu

İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Gestaş İskelesi'nde 2 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturdular. Tatilciler, Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için uzun süre feribot sırası beklediler. Trafik polisleri de ekstra mesai harcayarak hem tatilcilerin oluşturduğu kuyruğu hem de şehir içinde trafik akışını sağladılar.

Trafik ekipleri yol kapattı

Edirne’de, tarihi köprülere giden yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı, bazı yollara yönlendirmeler yapıldı.

Bayram tatilinin acı bilançosu

Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, dün saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 161 kazada, 65 kişi öldü, 661 kişi yaralandı.