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  3. 43 ilde düğmeye basıldı! Uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

43 ilde düğmeye basıldı! Uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

43 ilde düğmeye basıldı! Uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 22-25 Kasım tarihlerinde 43 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 278 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kilo 932 gram uyuşturucu, 4 bin 709 uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 20 tabanca ve 97 mermi ile 18 bin 700 lira ele geçirildi.

(AA)


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