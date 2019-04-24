41 bin 132 seçmen araştırılacak

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü başvurusunda ara karar verildi. Kurul tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceği belirtilerek, İstanbul’da oy kullanan 41 bin 132 seçmenin incelenmesine karar verildi.

KHK’LI SEÇMEN İÇİN RET

Kurul toplantısından bazı ara kararlar çıktı. Buna göre Kurul, AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmedi. Böylece, KHK’li seçmenlerin oy kullanabileceğine karar verdi. Kurul AK Parti’nin diğer itirazları doğrultusunda yaptığı talepleri kabul ederek bu konularla ilgili ara karar verdi.

KISITLI SEÇMEN KARARI

AK Parti, 41 bin 132 seçmen arasında 2 bin 308 kısıtlı, hayatta olmayan bin 229 kişi bulunduğunu, 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığını iddia etmişti. AK Parti ayrıca İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığını, İstanbul’daki yerleşim yeri adresi “cezaevi” olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli durumda bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiasını YSK’ye taşımıştı.

8 başlıkta itirazımız kabul edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ara kararına ilişkin, "KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi, bununla ilgili ara kararını oluşturdu. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır" dedi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel ise, “İstanbul seçimleriyle ilgili olarak YSK'ya sunduğumuz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi” diye konuştu.