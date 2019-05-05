400 adet gelincik derisi ve 25 bin adet sülük ele geçirildi

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programı'nda yapılan analizlerde şüpheli şahıslar tespit edildi. Söz konusu şahıslardan birinin Ukrayna’dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şahsın yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminalinde yolcu salonunda takibine devam edilen şahıs, beyanda bulunmadan giriş yapmak istemesi üzerine kontrole tabi tutuldu. X-ray taramasında şahsın valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde toplam 400 adet gelincik derisi ele geçirildi.

Bir diğer olayda ise, şüpheli bulunan iki şahsın uçuşları inceleme altına alındı. Şahıslar, Ukrayna’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanı’na gelmelerinin ardından uzaktan takip edilmeye başlandı. İki şahıs beyanda bulunmadan gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları X-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

Her iki olayla ilgili adli soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

(İHA)