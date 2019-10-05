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  3. 40 bin kişi bina kontrolü için başvurdu

40 bin kişi bina kontrolü için başvurdu

40 bin kişi bina kontrolü için başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zemin Etüt Şube Müdürü Hüseyin Alan, İstanbul depremi ve sonrasında yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Alan, son depremde ortaya çıkan manzaranın toplumun henüz hazır olmadığını gösterdiğini ifade etti. Alan depremden sonra 40 binin üzerinde vatandaşın binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda başvuruda bulunduğunu kaydetti. Alan “Toplumun çoğunluğu oturduğu konutun veya kullandığı yapının depreme hazır olup olmadığı veya bir deprem esnasında nasıl bir davranış gösterdiğine ilişkin önemli bir korku içinde” dedi. 

 

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