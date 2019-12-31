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  3. 4 yıldan beri kayıptı! Ağabeyi öldürüp foseptik çukuruna atmış

4 yıldan beri kayıptı! Ağabeyi öldürüp foseptik çukuruna atmış

4 yıldan beri kayıptı! Ağabeyi öldürüp foseptik çukuruna atmış

Iğdır Tuzluca’da 2016’dan beri kayıp olarak aranan şahıs, Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu ağabeyi tarafından öldürülerek foseptik çukuruna atıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2016’dan beri kayıp olarak aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucu ağabeyi tarafından öldürülerek foseptik çukuruna atıldığı tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olayla ilgili yakalanan iki şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.


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