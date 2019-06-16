4 yıl sonra şehit olduğu ortaya çıktı
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi.
PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat'ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş'a ait olduğu kesinleşti.
Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.