4 milyon TL ödülle aranıyordu: Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi."
İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilc¸e Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında gerçekleştirilen ”S¸ehit J.Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingol illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir.
(İHA)