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14 Haziran 2019 Cuma 07:47 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 07:47

4 ilde harekete geçildi: 48 gözaltı

4 ilde harekete geçildi: 48 gözaltı

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(AA)

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