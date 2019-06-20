Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7719
  • 6,5193
  • 256.323
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları