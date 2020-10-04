4 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. 4 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları ile bu akşam büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler Süper Loto çekilişlerinde şansını deniyor. Büyük ikramiyenin yüksek olması ise katılımı artırıyor.

4 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30'da belli olacak. Çekilişi aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları 1 Ekim Perşembe: 04, 10, 33, 39, 51, 54

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar şu şekilde oldu;

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.