35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 'Komiser Schwarz' detayı

İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Almanya vatandaşını dolandırdıkları belirlenen 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu. İzmir polisinin geçen ocak ayında çökerttiği 'Komiser Schwarz’ çetesinin üyelerinin verdiği ifadelerin ışığında, yaklaşık 6 aylık takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin çökerttiği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon Euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

Bu arada operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonun, çağrı merkezi kurup kendilerini 'Komiser Schwarz' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik ocak ayında düzenlenen, 26 kişinin tutuklandığı operasyondan yola çıkılarak düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinden ve bağlantılarından yola çıkılarak şebekenin tespit ettiği ve yaklaşık 6 aylık takibin ardından da operasyon için düğmeye bastığı kaydedildi.

Şebeke üyelerin önceden belirledikleri yaşlı Alman vatandaşları polis gibi telefonla arayarak, isimlerinin hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip mallarını ve paralarını güvence altına alma bahanesiyle dolandırdıkları belirtildi. Amar Sun isimli kişinin liderliğini yaptığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.