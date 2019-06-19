337 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Fas, Suriye, Irak, Afganistan, Mısır ve Bangladeş uyruklu 337 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)