'330 bin 991 Suriyeli ülkesine geri döndü'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi” dedi. Düzensiz göçle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık Sözcüsü Çataklı, “Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605’i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı” bilgisini paylaştı.

Sözcü İsmail Çataklı uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. İsmail Çataklı, “Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı” dedi.

SİBER SUÇLA SAVAŞ

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

3 bin 645 terör şüphelisi yakalandı

Terörle mücadeleyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Çataklı, “Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı” bilgisini verdi. Çataklı ayrıca, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.