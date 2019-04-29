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  3. 32 ildeki operasyonlarda gözaltı sayısı 43'e yükseldi -

32 ildeki operasyonlarda gözaltı sayısı 43'e yükseldi -

32 ildeki operasyonlarda gözaltı sayısı 43'e yükseldi -

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Konya merkezli 32 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 28'i daha yakalandı.       

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 50 zanlıdan 28'i daha gözaltına alındı.       

Böylece gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.       

(DHA)

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