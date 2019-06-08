32 bini aşkın okulda 'sıfır atık' dönemi başladı 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi. Aralık 2018’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA ile imzalanan protokolle tüm okullarda ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ çalışmaları başlatıldı.

ENVANTERİ ÇIKARILDI

Toplanması ve bertaraf edilmesi için okullardaki kimyasal atıkların envanteri de çıkarıldı. Toplanan kimyasal atıklar, belediyeler ve belediyelerin sözleşme yaptıkları lisanslı firmalar tarafından yerinden toplanarak ortadan kaldırılıyor.

Eğitimler bu yıl 20 ile yayılacak

TEMA Vakfı’yla işbirliğinde pilot il olan Ankara’da 58 bin 293 öğrenciye ‘sıfır atık farkındalık eğitimi’ verildi. Eğitimlerin İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir, Malatya başta olmak üzere 20 ilde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yaygınlaştırılması planlanıyor. Bakanlık, Türkiye genelinde örnek çalışmalar yapan 40 ilden 40 okula Ankara’da gerçekleştirilen törenle Çevre Beratı takdim etti.