Son dakika haberi: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderecek
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.
Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.