3000'den fazla MPT-55 güvenlik güçlerine teslim edildi

Yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak geliştirilen MPT-55 güvenlik güçlerimizini gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 3000 adetten fazla MPT-55 piyade tüfeğinin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

TSK'NIN GÖZ BEBEĞİ MPT-55

MKEK mühendislerince tasarlanarak geçen yıl seri üretimine başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mühendislerince tasarlanan, 2017 yılında da seri üretimine başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.

ÇİFT TARAFLI EMNİYET MANDALI

Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış moduyla çalışabilen MPT-55'in etkili menzili 400, maksimum menzili ise 3 bin 600 metre.

Emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında geliyor. Silah, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla da dikkati çekiyor.

NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alan tüfek için MKEK, Ağustos 2016'da Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı "Ürün Kalifikasyon Sertifikası"nı da aldı.