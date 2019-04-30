30 metrelik kuleye çıkan çocuk, itfaiye aracıyla indirildi

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Gültekin İlkokulu´nda meydana geldi. Üçüncü sınıf öğrencisi G.Ç., okul bahçesinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı. Kulede G.Ç.´yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Bu sırada bir genç, çocuğun düşme ihtimaline karşı kuleye çıktı. İhbar üzerine okula çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir polis memuru da kuleye çıkarak, G.Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı. G.Ç., daha sonra merdivenli itfaiyenin sepetine alınarak indirildi. Ambulasta sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan G.Ç., ardından yakındaki bir hastaneye götürüldü.

(DHA)