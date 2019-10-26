30 bin göçmen Barış Pınarı bölgesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ülke içinde göç etmek zorunda kalan en az 30 bin Suriyelinin ülkenin kuzeydoğusunda Türk ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere döndüğünü açıkladı. Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Laerke, “23 Ekim itibarıyla 61 bin 200 kişi kendi bölgelerine döndü. Bunların 32 bini Haseke’ye, 29 bini de Rakka’ya gitti. Bu kişilerin yaklaşık yarısı şu anda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere, Tel Abyad, Ayn İsa ve Suluk’a döndü” dedi.

GÖÇ EDENLER 139 BİNİ AŞTI

23 Ekim itibarıyla Suriye’nin kuzeydoğusundan ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanların sayısının 139 bini aştığını belirten Laerke, bunların yaklaşık 87 bininin Haseke, 35 bininin Rakka ve 17 bininin Halepli olduğunun altını çizdi.