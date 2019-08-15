30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 Ağustos tatil mi? sorusu kamuda ve özel sektörde milyonlarca çalışan tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yılın bazı günleri, ulusal, milli ve dini bayramlar olarak kutlanmaktadır. Müslüman alemi 11-14 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı kutladı. Tatilin bitmesinin ardından 30 Ağustos Zafer bayramının tatil olup olamyacağı merak ediliyor. 30 Ağustos tatil mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günün bu yıl Cuma gününe denk gelmesinden ötürü vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2019 Yılı Resmi Tatillerini vatandaşlar yıl boyunca kaç gün tatil olacağını, hangi günlere denk geldiğini ve resmi tatillerin hangi gün olduğunu sizler için derledik. İşte resmi tatil günleri;

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı