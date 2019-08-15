30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
30 Ağustos tatil mi? sorusu Kurban Bayramı'nın bitmesi ile aranan konular arasına girdi. 30 Ağustos Türk milletinin şanlı tarihine kazınan en önemli günlerden bir tanesidir. 97. Yıl dönümü coşku ile kutlanacak. 30 ağustos günü bu sene Cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca çalışan tatil haberini bekliyor.30 Ağustos tatil mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
30 Ağustos tatil mi? sorusu kamuda ve özel sektörde milyonlarca çalışan tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yılın bazı günleri, ulusal, milli ve dini bayramlar olarak kutlanmaktadır. Müslüman alemi 11-14 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı kutladı. Tatilin bitmesinin ardından 30 Ağustos Zafer bayramının tatil olup olamyacağı merak ediliyor. 30 Ağustos tatil mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günün bu yıl Cuma gününe denk gelmesinden ötürü vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2019 Yılı Resmi Tatillerini vatandaşlar yıl boyunca kaç gün tatil olacağını, hangi günlere denk geldiğini ve resmi tatillerin hangi gün olduğunu sizler için derledik. İşte resmi tatil günleri;
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı