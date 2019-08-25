30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos’un yaklaşması nedeniyle merak edilen konulardan birisi de resmi tatil olup olmayacağı. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte cevabı

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. 30 Ağustos’da kutlamalar ve törenler düzenleniyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR ?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

Zafer Bayramı resmi tatil yani tüm devlet kurumları ve bankalar kapalı olacak. PTT'de devlet kurumu olduğundan 30 Ağustos günü kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri açık olacak ve eczaneler kapalı olacak.