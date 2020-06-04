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  3. 3. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
04 Haziran 2020 Perşembe 13:21 | Son Güncelleme:

3. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

3. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri.. 3. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle duruşmaları uzatan uygulamalar sadeleştirilecek. Tüketici uyuşmazlıkları da arabulucuk kapsamına alınacak.

Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan 3'üncü yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Artık davaya katılmak için adliyeye gitmeye gerek kalmayacak. Taraflar duruşmaya telekonferans yöntemiyle de katılabilecek. Arabuluculuk sistemine tüketici uyuşmazlıkları da dahil ediliyor.

TRT Haber'de yer alan haberde yargı reformu strateji belgesi kapsamında hazırlanan 3'üncü yargı paketi de komisyondan geçti. Pakette, yargıda bekleyen milyonlarca dosyayı eritmeyi hedefleyen yeni uygulamalar var.

Elektronik duruşma yaygınlaşacak

Bunlardan biri de elektronik duruşma. Ses ve görüntülü bilişim sistemiyle kurulan mahkemelerin kapsamı genişletilecek. Taraflar ve avukatları bulundukları yerlerden duruşmalara katılabilecek. Taraflar şehir dışında olduğunda davalar ertelenmeyecek.

Arabuluculuk genişletiliyor

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen paketle arabuluculuk sistemi de yaygınlaştırılıyor. Ticari ve iş davalarında uygulanan arabuluculuk, bundan böyle tüketici uyuşmazlıklarını da kapsayacak. Tüketiciler önce arabulucuya başvurarak sorunlarını çözmeye çalışacak.

Yargıda süreç hızlanacak

Yargılamaların hızlandırılması için, duruşmaların uzamasına sebep olan uygulamalar sadeleştirilecek. Yargılamanın her aşamasında tebligat gerekmeyecek. Sözlü yargılama için taraflara davetiye tebliğ edilmeyecek.

Öte yandan, özel hayatın gizliliği ilkesi göz önünde bulundurularak, duruşmaların aleni olarak yapılmasına istisna getirilecek. Çocukların ya da kişilerin menfaatinin korunması gerekiyorsa, gizli duruşma talebinde bulunulabilecek. 

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