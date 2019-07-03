3 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar?

Temmuz ayının gelmesiyle beraber "3 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yattı mı?" "Evde bakım maaşı ne kadar?" soruları devlet tarafından evde bakım maaşı verilen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı sadece devlet tarafından bakıma muhtaç olduğu yeterli belgelerle kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Evde bakım maaşı alınabilmesi için kişi başına gelirin 1219 lirayı geçmemesi gerek. "Evde bakım maaşı yattı mı?" ve "Evde bakım maaşı ne kadar?” sorularının cevabı için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

3 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

3 Temmuz evde bakım maaşının bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediliyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeniyordu. Evde bakım maaşındaki gelir kriteri de asgari ücrete endeksli. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakam 1219,35 TL oldu. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu. Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti. 2019 Temmuz ayında da toplu sözleşme hükümleri gereği %5 ‘lik zam ve enflasyon farkı zammı da alınacak.