Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7977
  • 6,4509
  • 281.805
  • 96198.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 3 sınavdan geçen hakim olabilecek

3 sınavdan geçen hakim olabilecek

3 sınavdan geçen hakim olabilecek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türkiye’nin önünü açacak fevkalade önemli bir çalışma” dediği yargı reformu paketiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Beyaz TV’deki 7. Gün programında konuşan Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıda yaşanan FETÖ temizliği sonrası 2.5 yıllık kıdemi olan hakimlerin görev başında olduğuna dikkat çekti. Feyzioğlu şunları söyledi: “Gençler değerlimiz ancak bu kıdemdeki bir hakimin hayatımızla ilgili çok kritik kararlar vermesini bekliyoruz. Yeni düzenlemeyle hukuk fakültesinden mezun olanlara hakim, savcı ve avukat olmaları için 70 puanlık bir baraj sınavı geliyor. Sonra aday 2 yıllık stajın ardından hakim yardımcısı olabilmek için bir sınava daha girecek. İki sene hakim yardımcılığı yaptıktan sonra tekrar sınava girip, yeterli puanı alırsa hakim olabilecek. Böylece kürsüde bundan sonra 7-8 yıl kıdemli ve hakim yardımcılığı pozisyonunda pişmiş bir hakim göreceğiz.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Büyüküstün Paris'te 'ev'lendi
Selin ve Caner yine ayrıldı
Eleştirilere öpücüklü yanıt
Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti ayrıldı
Dünya starı olma yolunda 
<p>Emniyette işlemleri tamamlanan Sibel K. ve Mercan Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli

Hırsızlıktan Yakalanan Kadından Küstah Sözler: 'Sibel Ünlü Olacaksın'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakın neresi... Bu fotoğraflar bu hafta çekildi

Süper Lig'de kulüpsüz kalan futbolcular