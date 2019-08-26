3 sınavdan geçen hakim olabilecek

Beyaz TV’deki 7. Gün programında konuşan Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıda yaşanan FETÖ temizliği sonrası 2.5 yıllık kıdemi olan hakimlerin görev başında olduğuna dikkat çekti. Feyzioğlu şunları söyledi: “Gençler değerlimiz ancak bu kıdemdeki bir hakimin hayatımızla ilgili çok kritik kararlar vermesini bekliyoruz. Yeni düzenlemeyle hukuk fakültesinden mezun olanlara hakim, savcı ve avukat olmaları için 70 puanlık bir baraj sınavı geliyor. Sonra aday 2 yıllık stajın ardından hakim yardımcısı olabilmek için bir sınava daha girecek. İki sene hakim yardımcılığı yaptıktan sonra tekrar sınava girip, yeterli puanı alırsa hakim olabilecek. Böylece kürsüde bundan sonra 7-8 yıl kıdemli ve hakim yardımcılığı pozisyonunda pişmiş bir hakim göreceğiz.”