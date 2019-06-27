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  3. 3 il için doğal sit alanları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

3 il için doğal sit alanları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

3 il için doğal sit alanları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul, Antalya ve Adana'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Antalya ve Adana'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, İstanbul'un Çatalca ilçesi İnceğiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kartepe (Umurtepe) 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

- Antalya ve Adana Doğal Sit Alanları

Ayrıca, Antalya'nın Kaş ilçesi Saklıkent Kanyonu, Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanları, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Öte yandan, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Yerköprü Doğal Oluşumlarının Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince alındı.

(AA)

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