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  3. 3 gündür haber alınamayan esnaf için arama çalışması başlatıldı

3 gündür haber alınamayan esnaf için arama çalışması başlatıldı

3 gündür haber alınamayan esnaf için arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan esnaf için arama çalışması başlatıldı.

Üçler Mahallesi'nde su ticareti yapan Özay Öztürk'ten (47), pazartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ün, son olarak ormanlık araziye giderken görüldüğünü belirleyen polis ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

AFAD koordinasyonunda AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla Üçler, Bereketler ve Karahasanlı mahallelerinin üst kısmındaki ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

(AA)

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