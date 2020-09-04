04 Eylül 2020 Cuma 09:36 | Son Güncelleme:
3 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güncel reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları izleyicilerin en çok tercih ettikleri yapımları listeliyor. Reyting sonuçları listesinde, izlenme oranı yüksek ilk 10 yapım yer alıyor. Dün akşam televizyonda Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Yeni Hayat, TRT 1'de ise Benim Adım Melek vardı. Reyting sonuçları listesinde dizilerin yanı sıra filmler de sıralanıyor.
TV reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor ve bir gün öncesinde popüler kanallarda en çok tercih edilen ilk 10 yapımı listeliyor. Dün akşam TV'de yabancı ve yerli film seçkisi vardı. FOX TV'de 7. Koğuştaki Mucize, Star TV'de KIN, ATV'de ise Transformers yayınlandı.