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  3. 2'si kanser olmak üzere 27 ilaç geri ödeme listesine alındı
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:31 | Son Güncelleme:

2'si kanser olmak üzere 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

2'si kanser olmak üzere 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

Son Dakika Haberleri.. 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 14 tanesinin yerli üretim olduğu belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geri ödeme listesine alınan ilaçlar ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2’si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

14'Ü YERLİ ÜRETİM

Bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerine işaret ederek, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle:

"4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, 1 adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet sindirim sistemi ilacı, 1 adet tansiyon ilacı, 1 adet lipid düşürücü ilaç, 1 adet topikal mantar ilacı, 1 adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 adet topikal antiviral ilaç, 1 adet topikal kortikosteroid ilaç, 1 adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), 1 adet kas gevşetici ilaç, 1 adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, 1 adet enteral beslenme ürünü."

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